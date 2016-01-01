قميص ميسي يثير نزاعاً بين لاعبي يوفنتوس

يعتبر قميص نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أحد أثمن المقتنيات التي يسعى خلفها جميع لاعبي كرة القدم في العالم، كان آخرهم مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أنه عندما كانت المباراة، التي جمعت بين برشلونة ويوفنتوس أمس الأربعاء، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا تقترب من نهايتها، اقترب اللاعب الإيطالي من النجم الأرجنتيني وطلب منه الحصول على قميصه قبل نهاية اللقاء بدقائق معدودة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التصرف لم يرق للاعب جورجيو كيليني، زميل بونوتشي في الفريق الإيطالي، الذي قام بتوجيه لكمة خفيقة لزميله، إلا أن هذا لم يثن بونوتشي عن محاولته لاقتناص قميص ميسي.

يذكر أن المباراة انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبي ليتأهل يوفنتوس إلى الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية، بعدما فاز في مباراة الذهاب في تورينو بثلاثية نظيفة.