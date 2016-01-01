إطلاق اسم يوهان كرويف على ملعب أرينا امستردام

أعلن نادي اياكس امستردام الهولندي انه توصل مع سلطات المدينة والعمدة ومجلس ادارة ملعب أرينا امستردام، الى إطلاق اسم يوهان كرويف على الملعب في العيد السبعين للنجم الراحل.



وجاء في بيان للنادي، ان الاطراف الثلاثة " يريدون تكريم أفضل لاعب كرة قدم أنجبته (العاصمة الهولندية) امستردام"، مضيفا ان كرويف " ذاع صيته في كرة القدم لاعبا ثم مدربا وفاعل خير".



وتوفي كرويف في 24 مارس 2016 عن عمر 68 عاما، إثر صراع مع سرطان الرئة استمر خمسة أشهر.



وقاد كرويف اياكس لاعبا الى ثلاثة القاب في كاس النوادي الأوربية البطلة (دوري الابطال حاليا) في أعوام 1971 و1972 و1973، كما قاد المنتخب الهولندي الى نهائي مونديال 1974 وخسر أمام المانيا الغربية المضيفة 1-2.



واشتهر وقتذاك مع المنتخب البرتقالي بتقديم "الكرة الشاملة".



وكان رئيس نادي برشلونة جوسيب بارتوميو، أعلن ان الملعب الجديد المخصص لفريقه الرديف سيحمل اسم كرويف وأن تمثالا للنجم السابق سينصب في ملعب " كامب نو ".



وسبق لكرويف ان أحرز مع برشلونة لاعبا ومدربا 13 لقبا ، وقاده الى لقبه الاول في دوري أبطال أوروبا عام 1992.