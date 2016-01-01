برنامج الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني
في ما يلي برنامج الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم :
- الجمعة:
فياريال - سبورتينغ خيخون 18,45 ت غ
- السبت:
ريال سوسييداد - غرناطة 11,00 ت غ
ريال مدريد - فالنسيا 14,15 ت غ
لاس بالماس - اتلتيكو مدريد 16,30 ت غ
اسبانيول - برشلونة 18,45 ت غ
- الأحد:
اوساسونا - ديبورتيفو لا كورونيا 10,00 ت غ
ريال بيتيس - ديبورتيفو الافيس 14,15 ت غ
ايبار - ليغانيس 16,30 ت غ
سلتا فيغو - اتلتيك بلباو 18,45 ت غ
- الاثنين:
ملقة - اشبيلية 19,00 ت غ
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