في ما يلي برنامج الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم :



- الجمعة:



فياريال - سبورتينغ خيخون 18,45 ت غ



- السبت:



ريال سوسييداد - غرناطة 11,00 ت غ



ريال مدريد - فالنسيا 14,15 ت غ



لاس بالماس - اتلتيكو مدريد 16,30 ت غ



اسبانيول - برشلونة 18,45 ت غ



- الأحد:



اوساسونا - ديبورتيفو لا كورونيا 10,00 ت غ



ريال بيتيس - ديبورتيفو الافيس 14,15 ت غ



ايبار - ليغانيس 16,30 ت غ



سلتا فيغو - اتلتيك بلباو 18,45 ت غ



- الاثنين:



ملقة - اشبيلية 19,00 ت غ