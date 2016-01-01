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برنامج الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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برنامج الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني

في ما يلي برنامج الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم : 

- الجمعة: 

فياريال - سبورتينغ خيخون 18,45 ت غ 

- السبت: 

ريال سوسييداد - غرناطة 11,00 ت غ 

ريال مدريد - فالنسيا 14,15 ت غ

لاس بالماس - اتلتيكو مدريد 16,30 ت غ

اسبانيول - برشلونة 18,45 ت غ

- الأحد: 

اوساسونا - ديبورتيفو لا كورونيا 10,00 ت غ 

ريال بيتيس - ديبورتيفو الافيس 14,15 ت غ

ايبار - ليغانيس 16,30 ت غ

سلتا فيغو - اتلتيك بلباو 18,45 ت غ

- الاثنين: 

ملقة - اشبيلية 19,00 ت غ

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