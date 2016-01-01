زعيم كوريا الشمالية يشجع فريقا لا يخطر على البال

لا يتوقف زعيم كوريا الشمالية "كيم يونغ أون" عن إثارة دهشة وسائل الإعلام، بعدما كشف وسائل الإعلام البريطانية عن فريق كرة القدم المفضل لديه والدوري الذي يتابعه.

صحيفة "الصن" البريطانية، قالت إن الزعيم الكوري الشمالي يعشق للدوري الإيطالي، مؤكدة أن الأغرب هو الفريق الذي يشجعه "كيم" في الكالشيو.

ووفقا للصحيفة البريطانية، يعد فريق كالياري المغمور، الذي يحتل المركز الثاني عشر بالدرجة الأولى، الفريق المفضل لكيم يونغ أون، وذلك بعدما تعاقد مع اللاعب الكوري الشمالي كوانغ سونغ هان.

وأصبح المهاجم الشاب، 18 عاماً، أول لاعب كوري شمالي يحرز هدفا بدوري الدرجة الأولى الايطالي هذا الشهر، وذلك في مرمى تورينو وحارسه الإنجليزي الشهير جو هارت.

من جانبه، أكد السناتور الإيطالي "أنطونيو رازي" تلك المعلومات عقب زيارة قام بها إلى كوريا الشمالية.

وردا على سؤال لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الرياضية، بشأن متابعة كيم يونغ أون للكرة الإيطالية، قال رازي: "بطبيعة الحال، إنه يعرف كل شيء عن دوري الدرجة الأولى الإيطالي، كما يعشق إن بي إي (دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة).