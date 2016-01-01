قرعة دوري أبطال العرب يوم الجمعة المقبل بمشاركة هذا الفريق المغربي

تحتضن القاهرة يوم خامس ماي الجاري عملية سحب قرعة نهائيات دوري أبطال العرب في كرة القدم، المقررة في الفترة ما بين 22 يوليوز و6 غشت المقبلين بمصر.



وستعرف الدورة الحالية للبطولة ،التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، مشاركة 12 ناديا هي الأهلي والزمالك (مصر)، والنصر والهلال (السعودية)، ونصر حسين داي (الجزائر)، والترجي التونسي (تونس)، والفتح الرياضي (المغرب)، والمريخ (السودان)، والعين (الإمارات)، والفيصلي (الأردن)، ونفط الوسط (العراق)، والعهد (لبنان).



وسيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات يتأهل الأول منها بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز ثاني لخوض منافسات دور نصف النهاية مباشرة.