الأمم المتحدة تشيد بانسحاب مونتاري من مباراة بسبب "العنصرية"

أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، لاعب وسط بيسكارا، بالغاني سولي علي مونتاري، ووصفه بأنه "مصدر إلهام"، بعدما غادر أرض الملعب أثناء مباراة مشتكياً من حصوله على إنذار بعد اعتراضه على هتافات عنصرية من الجماهير.

وخسر بيسكارا المباراة 0-1 أمام كالياري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الأحد.

وقال الأمير زيد إن الاتحاد الدولي "فيفا" يحتاج الى أن يولي اهتماماً أكبر لمشكلة العنصرية المستمرة في الرياضة، وإن مكتبه على اتصال مع الاتحاد الدولي.

وأشهر الحكم دانييلي مينيلي البطاقة الصفراء لمونتاري، ليترك اللاعب الغاني الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع اعتراضاً على ما حدث، ليلعب فريقه بـ10 لاعبين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأبلغ اللاعب (32 عاماً) الصحافيين، إنه تعرض لإهانات منذ بداية المباراة من مجموعة من الجماهير من بينهم مجموعة من الأطفال.

وأشار مونتاري إلى أنه عرض على الأطفال منحهم قميصه، ليضرب مثلاً على التسامح، لكن الإهانات استمرت ضده في الشوط الثاني.

وأضاف اللاعب أن الحكم طلب منه عدم الحديث مع الجماهير، وانتهى الأمر بمنحه البطاقة الصفراء بداعي الاحتجاج في الدقيقة 90.

ووصف الأمير زيد اللاعب مونتاري بأنه "مصدر إلهام لنا جميعاً هنا في المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة"، بعدما اتخذ موقفاً ضد العنصرية.

وأضاف للصحافيين في جنيف أن مشكلة العنصرية المستمرة في الرياضة تحتاج الى "المزيد من الاهتمام .. من قبل فيفا".