تحفل مواجهات "الدربي" بين الجارين ريال وأتلتيكو مدريد، لاسيما في السنوات الأخيرة، بالإثارة الكبيرة، ولكن كون المواجهتين المقبلتين بينهما ستكونان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فهذا الأمر سيضفي عليها مزيداً من الندية.

وهذه هي أهم 10 حقائق متعلقة بهذه المواجهة:

سبعة مواجهات في التشامبيونز وفوز وحيد للأتلتي

التقى قطبا العاصمة الإسبانية وجهاً لوجه في سبع مناسبات على مدار تاريخ البطولة الأعرق في "القارة العجوز"، والتي شهدت تفوقا كاسحاً للفريق "الملكي"، مقابل فوز وحيد لـ"الروخيبلانكوس" كان بهدف نظيف سجله إنريكي كويار في 7 مايو (أيار) 1959 ضمن إياب نصف نهائي البطولة.

أما المواجهات الست المتبقية، من بينها مباراتا النهائي في 2014 و2016، فانتهت خمس منها باللون الأبيض، مقابل تعادل سلبي وحيد كان في ذهاب ربع نهائي موسم (2014-15).

الريال فاز في 108 مباراة خلال 211 بينهما في جميع البطولات

التقى ريال وأتلتيكو مدريد، وفقاً للإحصائيات الرسمية للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، في 211 مناسبة ما بين دوري الأبطال والليغا وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

وكانت الكلمة العليا في هذه المباريات لـ"الميرينغي" الذي خرج فائزاً بـ108 مباراة، من بينها فوزه بركلات الترجيح في نهائي الموسم الماضي في ميلانو، مقابل 52 لـ"الروخيبلانكوس"، بينما انتهت 51 مباراة بالتعادل.

أتلتيكو يبلغ نصف نهائي التشامبيونز للمرة السادسة في تاريخه

سيخوض أتلتيكو مدريد الدور نصف النهائي من البطولة للمرة السادسة في تاريخه، سواء تحت المسمى القديم للبطولة أو بالمسمى الحالي، وتمكن في نصفها من العبور للمحطة النهائية، أولها كان في موسم (1973-74) أمام بايرن ميونخ الألماني، ثم نسختي (2013-14) و(2015-16) أمام الريال، مع العلم أنه خسر اللقب في المناسبات الثلاث.

ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي في التأهل لنصف النهائي

يستعد ريال مدريد للظهور الـ12 له في المربع الذهبي لدوري الأبطال، السابعة على التوالي، وذلك تحت المسمى الجديد فقط، وينفرد الفريق "الملكي" بالرقم القياسي في هذين الجانبين، إذ أنه تأهل تحت مسميي البطولة لنصف النهائي في 27 مناسبة، تمكن في 14 منها للعبور للنهائي، بينما أقصي في 13 مرة.

الأتلتي أحد 3 فرق تمكنت من الفوز على الريال على ملعبه تحت قيادة زيدان

يعد أتلتيكو مدريد هو أحد ثلاث فرق تمكن من الفوز على الفريق "الملكي" في عقر داره "سانتياغو برنابيو" مع الفرنسي زين الدين زيدان على مقعد المدير الفني، إلى جانب كل من سلتا فيغو 1-2، في ذهاب ربع نهائي كأس الملك، وبرشلونة 2-3 في "كلاسيكو الأرض" الجولة قبل الماضية، وجميعها كانت في الموسم الجاري.

ريال مدريد استقبل هدفاً على الأقل في جميع مبارياته الـ15 الأخيرة

اهتزت شباك الريال بهدف على الأقل خلال مبارياته الـ15 الأخيرة، ولم يفشل سوى فريق وحيد في زيارة شباكه وهو ألافيس الذي خسر مباراته على ملعب البرنابيو بثلاثية نظيفة.

أتلتيكو حافظ على عذرية شباكه 9 مرات من آخر 13 مباراة

تمكن أتلتيكو مدريد من الخروج بشباك نظيفة خلال 9 مواجهات من آخر 13 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وتمكنت أربعة فرق من هذا الأمر وهي إشبيلية (3-1 على ملعب فيسنتي كالديرون)، وريال مدريد (1-1 في مباراة سانتياغو برنابيو)، وفياريال (0-1 على ملعب فيسنتي كالديرون)، وليستر سيتي الإنجليزي (1-1 على ملعب كينغ باور ستاديوم).

كريستيانو رونالدو سجل 18 هدفاً خلال 27 مباراة في الـ"ديربي"

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من فك شفرة شباك أتلتيكو مدريد بقميص الميرينجي في 18 مناسبة، من بينها ثلاثيتين "هاتريك"، الأولى كانت في 11 أبريل (نيسان) 2012 (1-4)، والثانية كانت في مباراة الدور الأول بالليغا (0-3) وكليهما على ملعب فيسنتي كالديرون.

أنطوان غريزمان سجل هدفين في آخر زيارتين له لملعب البرنابيو

استطاع هداف "الروخيبلانكوس" هذا الموسم، المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، التسجيل أمام الريال خلال آخر زيارتين له للبرنابيو، كانتا في الليغا، وكانت المرة الأولى الموسم الماضي عندما سجل هدفاً منح به فريقه النقاط الثلاث في أول مباراة "ديربي" لزيدان، بينما كانت الثانية هذا الموسم في مباراة الدور الثاني والتي منح بها فريقه نقطة التعادل.

الفريقان يدخلان نصف نهائي بسجل نظيف من الإنذارات

بعد نهاية مباريات الدور ربع النهائي، ألغى "يويفا" جميع البطاقات الصفراء للاعبين، وذلك قبل مباراتي نصف النهائي، والمباراة النهائية، وهذا يعني أن الفريقين سيدخلان مباراتي المربع الذهبي بصفوف مكتملة، باستثناء المصابين، وهو نفس الأمر بالنسبة للمتأهل منهما للنهائي.