رقم غريب في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو
لم يسدد أتلتيكو مدريد سوى كرة واحدة فقط على مرمى غريمه ريال مدريد، خلال ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب سانتياغو برنابيو، في اللقاء الذي انتهى لصالح الملكي 3-0 حملت توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فإن التسديدة الوحيدة لأتلتيكو في مرمى الريال جائت في الدقيقة 95، من أصل 4 تسديدات له طوال المباراة، واحدة في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني.
أما ريال مدريد فسدد بين الخشبات الثلاثة 6 مرات في الشوط الأول ومرتين في الشوط الثاني، جاء منهما الهدفين الثاني والثالث لـ"الدون".
وبلغت نسبة استحواذ "الملكي" على الكرة 61% مقابل 39% لـ"الروخيبلانكوس"، الفريق الذي سيستضيف لقاء العودة الأربعاء المقبل، على ملعبه فيسنتي كالديرون في مهمة صعبة للتعويض أمام فريق الفرنسي زين الدين زيدان، حامل اللقب.
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