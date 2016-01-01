الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | التشكيلة المتوقعة لمباراة موناكو و يوفنتوس

التشكيلة المتوقعة لمباراة موناكو و يوفنتوس

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
التشكيلة المتوقعة لمباراة موناكو و يوفنتوس التشكيلة المتوقعة لمباراة موناكو و يوفنتوس

أخبارنا المغربية 

يلاقي نادي موناكو الفرنسي نظيره يوفنتوس الإيطالي ،اليوم الأربعاء، انطلاقا من الساعة 19.45 ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على إستاد لويس الثاني.

و فيما يلي التشكيلة المتوقعة للقاء موناكو ويوفنتوس بحسب صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية ، حيث من المنتظر أن يبدأ المغربيان المهدي بنعطية و نبيل درار، المباراة من مقاعد البدلاء.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)