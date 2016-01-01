التشكيلة المتوقعة لمباراة موناكو و يوفنتوس

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يلاقي نادي موناكو الفرنسي نظيره يوفنتوس الإيطالي ،اليوم الأربعاء، انطلاقا من الساعة 19.45 ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على إستاد لويس الثاني.

و فيما يلي التشكيلة المتوقعة للقاء موناكو ويوفنتوس بحسب صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية ، حيث من المنتظر أن يبدأ المغربيان المهدي بنعطية و نبيل درار، المباراة من مقاعد البدلاء.