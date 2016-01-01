اعتقال لاعب كرة قدم برازيلي أثناء مباراة

ألقي القبض على مهاجم برازيلي أثناء مباراة بدوري الدرجة الثانية لولاية ريو غراندي دي سول بعد اتهامه بتشكيل عصابة متخصصة في الخطف.

واعتقل مارلون ناتانايل دي ليما أليكساندري (21 عاماً) مهاجم فريق سابوكاينسي الأربعاء، بينما كان يجلس على مقاعد البدلاء بملعب "أرثور مسكيتا دياس" في بورتو أليغري عاصمة ولاية ريو غراندي دو سول أثناء مباراة فريقه مع فاروبيليا في دوري الدرجة الثانية للولاية.

وجاء في بيان لشرطة بورتو أليغري أنه كان يجرى التحقيق بشأن اللاعب في تهمة اختطاف شخص من مركز تجاري واحتجازه واستعمال بطاقات الائتمان الخاصة به في عمليات شراء.

وأضاف البيان أن عملية الاعتقال تمت بهدوء في الملعب، وأنه لا صلة لنادي سابوكاينسي بالتحقيقات، حيث أن مسؤوليه تعاونوا مع الشرطة لحظة القبض على اللاعب.

وأشارت الشرطة إلى أن 6 أشخاص اعتقلوا أيضاً على صلة بالحادث.

وكان اللاعب قد اعتقل العام الماضي لحصوله على سيارة تبين أنها مسروقة.

ونفى دي ليما ألكساندري الاتهامات للصحافيين الذين كانوا ينتظرونه أمام مركز الشرطة وأكد أنه يعيش من راتبه كلاعب كرة قدم محترف.