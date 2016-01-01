بطولة إسبانيا .. برنامج المرحلة السادسة والثلاثين
بواسطة ساعة واحدة مضت
في ما يلي برنامج المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم:
- الجمعة:
اشبيلية - ريال سوسييداد 19,00 ت غ
- السبت:
سبورتينغ خيخون - لاس بالماس 11,00
اتلتيكو مدريد - ايبار 14,15
برشلونة - فياريال 16,30
غرناطة - ريال مدريد 18,45
- الأحد:
الافيس - اتلتيك بلباو 10,00
فالنسيا - اوساسونا 14,15
ديبورتيفو لا كورونيا - اسبانيول 16,30
ملقة - سلتا فيغو 18,45
- الاثنين:
ليغانيس - ريال بيتيس 18,45
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