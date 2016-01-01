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بطولة إسبانيا .. برنامج المرحلة السادسة والثلاثين

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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بطولة إسبانيا .. برنامج المرحلة السادسة والثلاثين

في ما يلي برنامج المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم: 

- الجمعة: 

اشبيلية - ريال سوسييداد 19,00 ت غ 

- السبت: 

سبورتينغ خيخون - لاس بالماس 11,00 

اتلتيكو مدريد - ايبار 14,15 

برشلونة - فياريال 16,30 

غرناطة - ريال مدريد 18,45 

- الأحد: 

الافيس - اتلتيك بلباو 10,00 

فالنسيا - اوساسونا 14,15 

ديبورتيفو لا كورونيا - اسبانيول 16,30 

ملقة - سلتا فيغو 18,45 

- الاثنين: 

ليغانيس - ريال بيتيس 18,45 

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