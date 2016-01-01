بطولة إسبانيا .. برنامج المرحلة السادسة والثلاثين

في ما يلي برنامج المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم:



- الجمعة:



اشبيلية - ريال سوسييداد 19,00 ت غ



- السبت:



سبورتينغ خيخون - لاس بالماس 11,00



اتلتيكو مدريد - ايبار 14,15



برشلونة - فياريال 16,30



غرناطة - ريال مدريد 18,45



- الأحد:



الافيس - اتلتيك بلباو 10,00



فالنسيا - اوساسونا 14,15



ديبورتيفو لا كورونيا - اسبانيول 16,30



ملقة - سلتا فيغو 18,45



- الاثنين:



ليغانيس - ريال بيتيس 18,45