باريس سان جرمان يعرض 70 مليون أورو لضم الغابوني أوباميانغ

ذكرت تقارير صحافية ألمانية، اليوم الخميس، أن باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، سيتقدم بعرض قيمته 70 مليون أورو (76 مليون دولار) على بوروسيا دورتموند الالماني لضم مهاجمه الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ.



وأوضحت صحيفة "بيلد" الرياضية الواسعة الانتشار ان أوباميانغ (27 عاما) المولود في فرنسا والذي سجل 35 هدفا حتى الان في مختلف المسابقات هذا الموسم، التقى مدير كرة القدم في سان جرمان الدولي الهولندي السابق باتريك كلويفرت في باريس.



وأضافت الصحيفة ان النادي الفرنسي الذي أحرز لقب الدوري المحلي في المواسم الأربعة الماضية، على وشك التوصل مع اللاعب الى اتفاق يمنحه بموجبه راتبا مضاعفا عما يتقاضاه حاليا. وأشارت التقارير الى ان هذا المبلغ قد يصل الى 14 مليون أورو سنويا.



ومن المقرر ان يتلقى دورتموند عرضا رسميا من النادي الفرنسي المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، في نهاية الموسم اثر نهائي كأس ألمانيا في 27 ماي الجاري ضد اينتراخت فرانكفورت.



وكان أوباميانغ كرر سابقا رغبته في الانتقال الى نادي ريال مدريد أو أقله اللعب في الدوري الاسباني، الا ان وجود عائلته في باريس قد يجعل من الدوري الفرنسي خيارا أقرب الى الواقع.



وتبقى لاوباميانغ ثلاث سنوات في عقده مع بوروسيا دورتموند، لكنه اشار الى انه قد يترك الفريق في نهاية الموسم، كما ان ناديه الالماني لم يستبعد بيعه.



وكان المهاجم الدولي الألماني السابق لوكاس بودولسكي قال في مقالة نشرتها "بيلد" الأسبوع الماضي، ان الانتقال الى سان جرمان قد يكون خطوة جيدة للاعب الغاني "الا انه عليه ان يسأل نفسه: هل سيكون لدي نفس الشعور كما هو الحال في دورتموند؟"، مضيفا "هو نجم النجوم في بوروسيا. سان جرمان لديه الكثير منهم".



وبدأ أوباميانغ مسيرته الكروية مع ميلان الايطالي عام 2007 ولعب معه مباراة واحدة قبل ان يعيره الى 4 فرق فرنسية: ديجون (2008-2009) وليل (2009-2010) وموناكو (2010-2011) وسانت اتيان (2011) قبل ان يشتري الاخير عقده ويلعب معه حتى 2013 عندما انتقل الى بوروسيا دورتموند.