مانشستر يونايتد يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي

وضع مانشستر يونايتد الانجليزي قدما في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج)، بعدما انتزع فوزا ثمينا 1 / صفر من مضيفه سيلتا فيجو الأسباني في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة اليوم الخميس.

وتقمص النجم الشاب ماركوس راشفورد دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 67 عبر ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

ويكفي مانشستر يونايتد التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي ستقام في معقله (ملعب أولد ترافورد) يوم الخميس المقبل للصعود إلى النهائي، فيما يتعين على سيلتا فيجو الفوز بهدفين نظيفين، أو بفارق هدف وحيد شريطة نجاحه في تسجيل هدفين على الأقل، لمواصلة مغامرته في المسابقة.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين فريقي أياكس أمستردام الهولندي وليون الفرنسي في المباراة النهائية التي ستقام بالعاصمة السويدية ستوكهولم في 24 أيار/مايو الجاري.

ويمتلك أياكس الحظوظ الأوفر للصعود إلى النهائي، عقب فوزه الكبير 4 / 1 على نظيره الفرنسي في مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة الهولندية أمستردام أمس الأربعاء.

ويطمح مانشستر يونايتد في التتويج بالبطولة من أجل ضمان التأهل مباشرة إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، في ظل نتائجه المهتزة في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز (بريميرليج) هذا الموسم.

ويقبع يونايتد في المركز الخامس حاليا بترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة واحدة خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الرابع، الذي يتعين على صاحبه خوض الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال الموسم المقبل.