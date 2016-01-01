الفيفا يرفع عقوبة الايقاف عن ليونيل ميسي

رفعت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة العقوبة المفروضة على مهاجم منتخب الارجنتين ليونيل ميسي بالايقاف اربع مباريات بسبب شتمه الحكم المساعد في اللقاء ضد تشيلي في 24 مارس الماضي.

ورأت لجنة الاستئناف ان تصرف نجم فريق برشلونة الاسباني "كان مستهجنا"، لكنها اعتبرت ان عناصر الاثبات المتوفرة "غير كافية" لفرض مثل هذه العقوبة الكبيرة.

وجاء في بيان للاتحاد الدولي: "عقب جلسة استماع عقدت في زيوريخ بتاريخ 4 ماي 2017، ألغت لجنة الإستئناف القرار الذي اتخذته اللجنة التأديبية لفيفا بتاريخ 28 مارس 2017، حيث خلصت هذه الأخيرة عملا بالمادة 77 أ - إلى تورط ليونيل ميسي في انتهاك المادة 57 من ميثاق عقوبات فيفا بعد أن وجه كلمات مهينة لأحد الحكام المساعدين".

وتابع: "واذ اعتبرت لجنة الإستئناف أن سلوك ليونيل ميسي يستحق التوبيخ، فقد خلصت إلى أن الأدلة المتاحة لا تكفي لإثبات المعيار المناسب، وفق تقدير أعضاء لجنة الإستئناف، بما يتيح تطبيق المادة 77 أ من ميثاق عقوبات فيفا، التي تتولى بموجبها اللجنة التأديبية مسؤولية فرض عقوبات على الإنتهاكات الجسيمة التي لا ينتبه لها حكام المباراة".