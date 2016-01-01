حرمان مانشستر سيتي من التعاقد مع ناشئين لمدة عامين

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حرمان مانشستر سيتي من التعاقد مع لاعبين لأكاديمية الناشئين لمدة 12 شهراً بشكل مبدئي، وتغريمه 300 ألف جنيه إسترليني (390 ألف دولار) "لمخالفة قواعد انتقال الشبان".

وقالت الرابطة إن سيتي عوقب بالإيقاف لعامين، وسيتم إيقاف تنفيذ العقوبة في العام الثاني لـ3 سنوات.

وتمنع العقوبة النادي من التعاقد مع ناشئين مسجلين في أندية أخرى بالدوري الممتاز أو أندية أخرى في دوري المحترفين.

وهذه العقوبة هي نفسها التي وقعت على ليفربول الشهر الماضي للسبب نفسه، لكن الغرامة المفروضة على سيتي أعلى 3 مرات، إذ أدين النادي بإغراء اثنين من الناشئين.

وقالت رابطة الدوري في بيان "الانتهاكات تتعلق بلاعبين ناشئين اثنين في حالتين منفصلتين".

وأضافت: "كان هناك دليل على اتصال بين النادي وأعضاء من عائلة الناشئين الاثنين، بينما كان اللاعبان متعاقدان مع أنديتهما السابقة".

وتتعلق الواقعة بناشئين يبلغ عمر أحدهما 11 عاماً، وانضم لسيتي من إيفرتون العام الماضي، والثاني لاعب وسط عمره 15 عاماً، وانضم من ولفرهامبتون واندرارز.