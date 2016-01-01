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كريستيانو يكشف عن مشروعه الجديد مع المصري أبوهشيمة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 10 دقيقة مضت
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كريستيانو يكشف عن مشروعه الجديد مع المصري أبوهشيمة

نشر مهاجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين.

وعلق كريستيانو رونالدو على الصورة التى يصافح فيها أحمد أبو هشيمة قائلًا: "مشروع جديد قريبا.. ترقبوا".

وكان رونالدو قد ظهر في قناة "أون تي في" التي يمتلكها أبو هشيمة، إذ أجرى الإعلامي المصري عمرو أديب مقابلة مع رونالدو هي الأولى في وسائل الإعلام المصرية والعربية.

 

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