اتلتيكو مدريد يفوز على ايبار ويعزز حظوظه بالتأهل المباشر إلى دوري الأبطال

عزز أتلتيكو مدريد حظوظه بنيل بطاقة التأهل المباشر الثالثة إلى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الصعب على ضيفه ايبار بهدف للاشيء، اليوم السبت، برسم الدورة السادسة والثلاثين من الدوري الاسباني في كرة القدم. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء ساوول نيغيز في الدقيقة 69.



ورفع اتلتيكو رصيده إلى 74 نقطة، مستفيدا من تعادل منافسه اشبيلية صاحب المركز الرابع مع ضيفه ريال سوسييداد بهدف لمثله أمس الجمعة، ليتقدم عليه بفارق 5 نقاط قبل دورتين من نهاية البطولة.



وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والرابع إلى الأدوار التمهيدية.



وفي ما يلي ترتيب فرق الصدارة:



1- برشلونة 81 نقطة من 35 مباراة



2- ريال مدريد 81 من 34



3- اتلتيكو مدريد 74 من 36



4- اشبيلية 69 من 36



5- فياريال 63 من 35.