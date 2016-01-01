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ألفيس يتسبب في شجار بين حارس مرمى وابنته

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 27 دقيقة مضت
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ألفيس يتسبب في شجار بين حارس مرمى وابنته

تشاجر حارس فريق أليانزا ليما البيروفي، لياو بوترون، مع ابنته بسبب تعبيرها عن إعجابها بالظهير البرازيلي ليوفنتوس الإيطالي، داني ألفيس، في تغريدة عبر حسابها على تويتر.

 

وغردت ابنته دانيلا، قائلة: "رؤية داني ألفيس تسعد يومي"، ورافقت تغريدتها بقلب، مما أثار غضب أبيها.

 

ورد حارس المرمى المخضرم على ابنته قائلاً: "رؤية داني ألفيس؟؟ اعتقدت أنك في الجامعة!!! أي مادة تدرسين، تاريخ يوفنتوس؟".

 

وعلى الفور لفتت هذه الواقعة انتباه متابعي بوترون، الذين ردوا عليه ساخرين بأنه ينبغي عليه معاقبة ابنته، فيما دعم بعض المتابعين الآخرين الابنة، حيث أشار بعضهم إلى أن هذا الأمر يحدث عندما يكون والدك ضمن قائمة متابعيك على مواقع التواصل الاجتماعي، ونصحوها باستخدام خاصية "حظر التواصل" مع أبيها على الشبكة.

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