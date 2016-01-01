فضيحة جنسية لحارس مرمى إنجلترا .. عبر " سكايب "
وقع حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق دافيد جيمس، ضحية فضيحة جنسية، بعد تسريب شريط له أثناء محادثة “ساخنة” عبر “سكايب”.
وحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن جيمس تعرض لعملية “احتيال إلكتروني”، واستجاب لإغراءات من شخصيات مزيفة لإجراء اتصالات جنسية بالصورة، ثم تسجيل هذه الاتصالات بغرض الابتزاز.
وكان حارس ليفربول ومانشستر سيتي المعتزل صاحب الـ46 سنة ضحية الاحتيال، بعد انتشار شريط مدته نحو 10 دقائق، شوهد نحو ألفي مرة على الإنترنت.
ولم يكن جيمس أول المشاهير الذين يصبحون “صيدا سهلا” للمحتالين عبر الإنترنت، حيث وقع قبله بطل الجمبار الأولمبي البريطاني لويس سميث، والملاكم البريطاني أمير خان في شباك الابتزاز الجنسي.
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