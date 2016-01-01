" الفيفا " يصدم المغرب بخصوص تنظيم كأس العالم 2026 ؟

سيدعم مجلس الجامعة الدولية لكرة القدم (الفيفا) على الأرجح مساعي ثلاث دول من أمريكا الشمالية لتنظيم كأس العالم 2026 عندما يجتمع اليوم الثلاثاء في البحرين.

وفي ظل عدم وجود عرض آخر منافس فإن منظمي الملف المشترك من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يريدون أن يعلن الفيفا اختيارهم لتنظيم البطولة من أجل البدء في الاستعداد.

وسيطرح هذا الأمر على الجمعية العمومية للفيفا يوم الخميس المقبل ولكن مجلس الفيفا سيدلي برأيه في الفكرة اليوم الثلاثاء.

وعادة في سياسات الفيفا يلتزم أعضاء الفيفا بتوجيهات المجلس، الذي حل محل اللجنة التنفيذية، ما يكسب اجتماع الغد أهمية كبيرة لدول أمريكا الشمالية الساعية لتنظيم البطولة.

وفي ظل الثقة الكبيرة التي تحيط بعرض الدول الثلاث فإن فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا قالت إنها عازمة على ضمان اطلاع المجلس على الخطة كاملة قبل أن يعطي توجيهاته للجمعية العمومية.

وأبلغت رويترز امس الاثنين "سنستمع لمقترحات الاتحادات الثلاثة وبعدها سنمضي بها قدما. نحتاج مزيدا من المعلومات قبل أن نحيل الأمر إلى الجمعية العمومية".

وأضافت "سيناقش المجلس المقترح وسينظر كيف سيتم احالة الأمر إلى الجمعية العمومية" مؤكدة أن المجلس سيصدر توصية بشأن التصويت.

وتابعت "تهتم الادارة بأن تكون عملية التقدم بالعروض حرة وشاملة ونزيهة وسنحرص على التزام كل من يود التقدم بعرض لاستضافة كأس العالم بأعلى المعايير". *تعامل سريع

والمقترح الذي تقدمت به الدول الثلاث يدعو لاتخاذ "قرار مبدئي" لصالح عرضها ويقول إنها تسعى "للالتزام بمتطلبات العرض التقنية بحلول 31 مارس 2018".

وعندما يستوفي العرض الشروط، كما يعتقد القائمون عليه أنه قادر على ذلك، فإن المقترح يطالب باتخاذ قرار نهائي في الجمعية العمومية للفيفا في 2018.

وهذا أسرع بكثير من الجدول الزمني الذي وضعته الفيفا وتنتهي بموجبه هذه العملية في 2020.

وللدول الثلاث خطط جاهزة للتنفيذ لاقامة هيئة رسمية فور الحصول على الضوء الأخضر من أعضاء الفيفا.

وحتى الان لم يظهر أي عرض اخر في ظل أنباء عن أن المغرب قد ينضم للسباق.

وسيقام كأس العالم 2018 في روسيا بينما ستنظم قطر نهائيات 2022.