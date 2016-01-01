الفيفا تحبط المخطط الأمريكي و تحيي آمال المغرب بخصوص تنظيم مونديال 2026

قال مصدر في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لوكالة رويترز، أن الفيفا سيترك الباب مفتوحا لتقديم عروض استضافة كأس العالم 2026 حتى أغسطس المقبل بعدما رفض محاولة قامت بها ثلاث دول في أمريكا الشمالية تقدمت بعرض مشترك لتسريع العملية.

وفضل مجلس الفيفا اليوم الثلاثاء ترك الباب مفتوحا أمام أي أطراف أخرى ترغب في التقدم بعروض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويبقى العرض المشترك من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هو الوحيد حتى الان لاستضافة الحدث الكروي الكبير في 2026، في انتظار تأكيد تقديم المغرب و إسبانيا و البرتغال لملف مماثل.