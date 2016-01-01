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رسميا .. هذا هو عدد مقاعد أفريقيا في مونديال 2026

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 35 دقيقة مضت
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رسميا .. هذا هو عدد مقاعد أفريقيا في مونديال 2026

صادق مجلس الجامعة الدولية لكرة القدم (فيفا) امس الثلاثاء، على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا بداية من نسخة 2026 .

 

وزادت مقاعد قارة أوروبا إلى 16 مقعدا بدلا من 13 ، كما زادت حصة القارات الخمس الأخرى في المونديال بداية من نسخة 2026 .

 

وأكد الفيفا أن مجلسه صدق على مقترح منذ عدة أسابيع بعد صدور قرار في وقت سابق يتعلق بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقا من نسخة 2026، مشيرا إلى أن أخر مقعدين في المونديال سيتم تحديدهما من خلال بطولة دولية مصغرة (دور فاصل) تضم ستة فرق ستقام عام 2025 في الدولة المستضيفة لمونديال 2026.

 

وحصلت أوروبا على أكبر حصة من المقاعد بكأس العالم برصيد 16 مقعدا فيما ارتفعت حصة أفريقيا من خمسة إلى تسعة مقاعد مقابل ثمانية مقاعد لآسيا وستة مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) وهو نفس رصيد قارة أمريكا الجنوبية من المقاعد فيما حصلت أوقيانوسيا على مقعد واحد.

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