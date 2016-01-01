قناة فرنسية تحرم "بي إن سبورتس" من حقوق بث دوري أبطال اوروبا

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

وجهت قناة "SFR الفرنسية ، ضربة قوية لشبكة قنوات " بي إن سبورتس" في فرنسا، بعد فوزها بحقوق بث بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بداية من عام 2018 حتي 2021.

و حصلت "SFR " على حقوق بث مباريات دوري الأبطال واليوروبا ليغ مقابل 370 مليون يورو في الموسم لتبث لقاءات البطولتين بداية من العام المقبل.

و يعني هذا ، أن المشتركين المغاربة في شبكة قنوات " بي إن سبورتس" ، لن يكون بامكانهم متابعة مباريات عصبة الأبطال الأوروبية باللغة الفرنسية ابتداء من 2018.