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قناة فرنسية تحرم "بي إن سبورتس" من حقوق بث دوري أبطال اوروبا

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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قناة فرنسية تحرم "بي إن سبورتس" من حقوق بث دوري أبطال اوروبا

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

وجهت قناة "SFR  الفرنسية ، ضربة قوية لشبكة قنوات " بي إن سبورتس" في فرنسا، بعد فوزها بحقوق بث بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بداية من عام 2018 حتي 2021.

و حصلت "SFR " على حقوق بث مباريات دوري الأبطال واليوروبا ليغ مقابل 370 مليون يورو في الموسم لتبث لقاءات البطولتين بداية من العام المقبل.

و يعني هذا ، أن المشتركين المغاربة في شبكة قنوات " بي إن سبورتس" ، لن يكون بامكانهم متابعة مباريات عصبة الأبطال الأوروبية باللغة الفرنسية ابتداء من 2018.

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