قناة فرنسية تحرم "بي إن سبورتس" من حقوق بث دوري أبطال اوروبا
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
وجهت قناة "SFR الفرنسية ، ضربة قوية لشبكة قنوات " بي إن سبورتس" في فرنسا، بعد فوزها بحقوق بث بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بداية من عام 2018 حتي 2021.
و حصلت "SFR " على حقوق بث مباريات دوري الأبطال واليوروبا ليغ مقابل 370 مليون يورو في الموسم لتبث لقاءات البطولتين بداية من العام المقبل.
و يعني هذا ، أن المشتركين المغاربة في شبكة قنوات " بي إن سبورتس" ، لن يكون بامكانهم متابعة مباريات عصبة الأبطال الأوروبية باللغة الفرنسية ابتداء من 2018.
صورة للملك محمد السادس و كلبه تلهب الفايسبوك و تحمل أكثر من معنى
أخبارنا المغربية - خاص أثارت صورة الملك في أحد شوارع باريس مع كلب فرنسي من سلالة خاصة وأصيلة، ولها عشق كبير ومعروفة بعمرها الطويل مقارنة مع ... تفاصيل أكثر
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟