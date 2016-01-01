بالفيديو .. طفل إماراتي يتسبب في موقف محرج لـ" مارادونا "

تعرض النجم الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا، لموقف محرج أثناء قيامه باستعراض مهاراته الكروية مع طفل صغير، أمام أعين الجماهير وعدسات الكاميرا.

ولعب مارادونا الكرة مع مجموعة من الأطفال، لكنه قطع المواجهة بعد أن تعرض لركلة من طفل يبلغ عمره 6 سنوات، أسقطته أرضا.

ويشار إلى أن مارادونا عاد إلى عالم التدريب من بوابة فريق عربي من بوابة نادي الفجيرة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم بحيث سيقوده الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة الاتحاد في حسابها على "تويتر" صورا لمارادونا وهو يحمل قميص الفجيرة رقم 10 ويتفقد ملعب النادي، وكتبت "مارادونا مديرا فنيا لنادي الفجيرة في الموسم المقبل".

وكان الوصل الإماراتي آخر فريق دربه مارادونا (56 عاما) موسم 2011-2012، قبل أن يقال من منصبه بسبب تردي النتائج، ثم عين سفيرا للرياضة في دبي وهو المنصب الذي تركه الصيف الماضي.

وفشل الفجيرة الذي يضم اللاعب اللبناني حسن معتوق في صفوفه في العودة إلى الدرجة الأولى هذا الموسم بعدما احتل المركز الرابع في دوري الثانية.