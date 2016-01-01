بطولة إسبانيا .. برنامج المرحلة السابعة والثلاثين
بواسطة ساعة واحدة مضت
في ما يلي برنامج مباريات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الاسباني لكرة القدم:
- السبت:
إسبانيول - فالنسيا 14،00 ت غ
أوساسونا - غرناطة 16،30 ت غ
- الاحد:
ألافيس - سلتا فيغو 14،00 ت غ
ريال سوسييداد - ملقة 18،00 ت غ
ريال مدريد - اشبيلية
فياريال - ديبورتيفو لا كورونيا
لاس بالماس - برشلونة
أيبار - سبورتينغ خيخون
ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد
أتلتيك بلباو - ليغانيس
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