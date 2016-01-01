الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | بطولة إسبانيا .. برنامج المرحلة السابعة والثلاثين

بطولة إسبانيا .. برنامج المرحلة السابعة والثلاثين

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بطولة إسبانيا .. برنامج المرحلة السابعة والثلاثين

في ما يلي برنامج مباريات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الاسباني لكرة القدم: 

 

- السبت: 

 

إسبانيول - فالنسيا 14،00 ت غ 

 

أوساسونا - غرناطة 16،30 ت غ 

 

- الاحد: 

 

ألافيس - سلتا فيغو 14،00 ت غ 

 

ريال سوسييداد - ملقة 18،00 ت غ 

 

ريال مدريد - اشبيلية 

 

فياريال - ديبورتيفو لا كورونيا 

 

لاس بالماس - برشلونة 

 

أيبار - سبورتينغ خيخون 

 

ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد 

 

أتلتيك بلباو - ليغانيس 

مجموع المشاهدات: 373 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)