تشيلسي بطلاً للدوري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه

توج فريق تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليغ" للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزاً صعباً وثميناً على حساب مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف الجمعة، على ملعب "هاوثورنز" في إطار مواجهات الجولة 37 من المسابقة.

يدين "البلوز" بالفضل في هذا الانتصار الأغلى هذا الموسم للمهاجم البلجيكي البديل ميتشي باتشواي الذي سجل الهدف الوحيد قبل ثمان دقائق من النهاية وبعد نزوله كبديل بست دقائق.

وجاء الهدف بعدما قابل الدولي البلجيكي عرضية سيزار أزبيليكويتا داخل المنطقة بقدمه من الوضع راقدا داخل الشباك.

وبهذا يستعيد الفريق اللندني اللقب الذي غاب عن خزائنه الموسم الماضي، الخامس في تاريخه في النسخة الجديدة للبطولة، السادس في البطولة الإنجليزية بوجه عام، دون انتظار نتيجة مباراة ملاحقه المباشر وجاره توتنهام هوتسبر خلال مباراته أمام مانشستر يونايتد الأحد المقبل.

وساهم الانتصار في ارتفاع الفارق بين الفريقين لعشر نقاط مؤقتاً مع تبقي مباراتين لتشيلسي وثلاث للسبيرز.

ويعد هذا هو اللقب الأول للإيطالي أنطونيو كونتي مع الفريق منذ جلوسه على مقعد المدير الفني مع بداية الموسم الجاري.

وأمام الفريق فرصة لتكرار إنجاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع الفريق في موسم (2009-10) بالجمع بين الثنائية، الدوري والكأس، عندما يخوض نهائي الكأس أمام أرسنال يوم 27 مايو(أيار) الجاري على ملعب "ويمبلي".

في المقابل، تجمد رصيد "الباجيز" عند 45 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى أقيمت مساء اليوم، حقق إيفرتون فوزاً صعباً على حساب ضيفه واتفورد بهدف نظيف على ملعب "جوديسون بارك".

حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع روس باركلي في الدقيقة 56.

وبهذا بات رصيد "التوفيز" 61 نقطة، فيما تجمد رصيد "الهورنتس" عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.