ناد عربي يفاوض "السلطان" إبراهيموفيتش
أكد الهولندي مينو رايولا، أن موكله لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، تلقى عرضاً رسمياً من ناد في الدوري الصيني وآخر في الولايات المتحدة الأمريكية وناد في السعودية، وذلك من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.
وأفاد الوكيل رايولا خلال حديثة الخاص مع صحيفة أناليتيكا البوسنية، ونقلته النادي السعودية، أن العروض الرسمية المقدمة لموكلة السويدي إبراهيموفيتش ستكون تحت الدراسة من أجل اختيار العرض المالي الأفضل والمناسب له خلال مستقبلة القادم.
وابتعد إبراهيموفيتش عن الملاعب منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وعلى إثرها خضع لفترة علاج وتأهيل من أجل العودة للملاعب في الوقت القريب العاجل، كما يذكر أن اللاعب يتقاضى راتباً سنوياً مع فريقة السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي وقدرة 17 مليون يورو، أي ما يعادل 72 مليون ريال سعودي.
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