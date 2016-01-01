الكشف عن سبب رحيل بونوتشي إلى ميلان

أثارت صفقة انتقال المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي من يوفنتوس لميلان اندهاش الأوساط الكروية، بعد أن كان اللاعب واحدا من ركائز الفريق، وسط ترجيحات بأن السبب وراء رحيله يعود لمشادة حدثت بين شوطي نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب إذاعة مونت كارلو، فإن السبب وراء رحيل الدولي الإيطالي يعود إلى ما حدث في نهائي "التشامبيونز ليغ" الذي فاز به الريال على اليوفي 4-1.

وأشارت الإذاعة إلى أن مشادة قوية وقعت خلال الإستراحة بين بونوتشي وزميله أندريا بارزالي في غرفة تغيير الملابس، الأمرالذي استدعى تدخل المدير الفني لليوفي ماسيميليانو أليغري لتهدئة الأوضاع، لكن المشاجرة انتهت بتوجيه بونوتشي صفعة للمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي كان يحاول التحجيز بينهما.