الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | الكشف عن سبب رحيل بونوتشي إلى ميلان

الكشف عن سبب رحيل بونوتشي إلى ميلان

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الكشف عن سبب رحيل بونوتشي إلى ميلان

أثارت صفقة انتقال المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي من يوفنتوس لميلان اندهاش الأوساط الكروية، بعد أن كان اللاعب واحدا من ركائز الفريق، وسط ترجيحات بأن السبب وراء رحيله يعود لمشادة حدثت بين شوطي نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وبحسب إذاعة مونت كارلو، فإن السبب وراء رحيل الدولي الإيطالي يعود إلى ما حدث في نهائي "التشامبيونز ليغ" الذي فاز به الريال على اليوفي 4-1. 

 

وأشارت الإذاعة إلى أن مشادة قوية وقعت خلال الإستراحة بين بونوتشي وزميله أندريا بارزالي في غرفة تغيير الملابس، الأمرالذي استدعى تدخل المدير الفني لليوفي ماسيميليانو أليغري لتهدئة الأوضاع، لكن المشاجرة انتهت بتوجيه بونوتشي صفعة للمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي كان يحاول التحجيز بينهما.

مجموع المشاهدات: 787 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)