عصبة الأبطال الاوروبية: قرعة الدور التمهيدي

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لعصبة أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الجمعة عن مواجهة نيس الفرنسي بقيادة مهاجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي فريق أياكس امستردام بطل أوروبا أربع مرات.

واحتل نيس المركز الثالث في البطولة الفرنسية الموسم الماضي بينما حل اياكس ثانيا بالبطولة الهولندية وبلغ نهائي اوروبا ليغ العام الماضي لكنه خسر أمام مانشستر يونايتد.

وانضم بالوتيلي إلى نيس في صفقة انتقال حر من ليفربول قبل بداية الموسم الماضي واستعاد تألقه بتسجيله 15 هدفا بالبطولة ومدد عقده مع النادي الشهر الماضي لموسم اخر.

وسيلتقي فيتورول كونستانتا الروماني، الذي أسسه ويملكه ويدربه الدولي السابق جورجي هاجي، مع الفائز من أبويل بطل قبرص ودوديلانغ من لوكسمبورغ وذلك بعد يوم واحد من تأكيد تتويج فيتورول بلقب البطولة المحلية بعد نزاع مع ستيوا بوخارست.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية أمس الخميس تتويج فيتورول كونستانتا بطلا للبطولة المحلية لأول مرة في تاريخه بعد رفض طعن ستيوا الذي احتج على قواعد المسابقة وزعم أنه البطل الشرعي.

وتساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما 44 نقطة في نهاية المسابقة لكن فيتورول توج باللقب بسبب أفضلية المواجهات المباشرة خلال المرحلة الأخيرة التي تضم ستة أندية.

وطالب ستيوا بوخارست باحتساب مواجهتي الفريقين بالمرحلة الأولى ضمن المواجهات المباشرة والتي تضمن له التتويج باللقب.

وشارك ستيوا أيضا في قرعة عصبة الأبطال باعتباره ثاني البطولة الرومانية وسيلتقي مع فيكتوريا بلزن التشيكي.

وسيواجه اولمبياكوس بطل الدوري اليوناني 19 مرة في اخر 21 موسما مع بارتيزان بلغراد الصربي أو بودوكنوست بودغوريتسا من الجبل الأسود.

وسيلتقي مالمو بطل السويد مع نظيره في الدنمرك فريق كوبنهاغن، حيث يفصل بين المدينتين جسر أوريسند، في حال بلوغهما الدور الثاني من التصفيات.

وتعادل مالمو على ملعبه 1-1 مع فاردار سكوبيا المقدوني يوم الأربعاء الماضي بينما فاز كوبنهاغن 3-1 خارج ملعبه على زيلينا السلوفاكي.

وستقام هذه المباريات من مواجهتين حيث يخوض الفائزون جولة اخرى من المباريات ذهابا وعودة قبل التأهل إلى دور المجموعات الذي يضم ريال مدريد البطل وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس وتشيلسي وأندية كبرى أخرى.