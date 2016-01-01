مصرع 8 وإصابة 49 في ملعب بالسنغال

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، بينما أصيب 49 آخرين بجروح بالغة، إثر انهيار جدار داخل ملعب "ديمبا ديوب" بالعاصمة السنغالية داكار، عقب نهائي كأس الدوري لكرة القدم بين ستاد مبور واتحاد واكام الرياضي.

ووفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء السنغالية إي بي إس، انهار الجدار بسبب ضغط عدد كبير من الجماهير التي كانت تحاول الفرار من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن لفض اشتباكات بين جماهير الفريقين.

ووقع الحادث بمجرد انتهاء المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين، وأسفرت عن فوز ستاد مبور باللقب بنتيجة 2-1.

وحاولت جماهير مبور تسلق الجدران للهرب من الغاز المسيل للدموع المستخدم من قبل الشرطة التي كانت تحاول تفريق الجماهير، قبل أن ينهار بسبب الضغط ويتسبب في الكارثة.