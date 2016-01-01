الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | مصرع 8 وإصابة 49 في ملعب بالسنغال

مصرع 8 وإصابة 49 في ملعب بالسنغال

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 20 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مصرع 8 وإصابة 49 في ملعب بالسنغال

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، بينما أصيب 49 آخرين بجروح بالغة، إثر انهيار جدار داخل ملعب "ديمبا ديوب" بالعاصمة السنغالية داكار، عقب نهائي كأس الدوري لكرة القدم بين ستاد مبور واتحاد واكام الرياضي.

 

ووفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء السنغالية إي بي إس، انهار الجدار بسبب ضغط عدد كبير من الجماهير التي كانت تحاول الفرار من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن لفض اشتباكات بين جماهير الفريقين. 

 

ووقع الحادث بمجرد انتهاء المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين، وأسفرت عن فوز ستاد مبور باللقب بنتيجة 2-1.

 

وحاولت جماهير مبور تسلق الجدران للهرب من الغاز المسيل للدموع المستخدم من قبل الشرطة التي كانت تحاول تفريق الجماهير، قبل أن ينهار بسبب الضغط ويتسبب في الكارثة.

مجموع المشاهدات: 10 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)