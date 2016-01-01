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كلمات مؤثرة من بيكهام تجاه المغربي عبدالحق نوري

بواسطة دويتشه فيله ساعة واحدة مضت
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كلمات مؤثرة من بيكهام تجاه المغربي عبدالحق نوري

تضامن نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام مع لاعب أياكس أمستردام ذو الأصول المغربية عبد الحق نوري، الذي تعرض لإصابة مزمنة في المخ، بعد إصابته في المباراة الودية التي جمعت فريقه الهولندي مع فيردير بريمن الألماني.

 

بعد إعلان نادي أياكس أمستردام الخميس الماضي أن لاعبه الشاب عبد الحق نوري يعاني من إصابة خطيرة ومزمنة في المخ، وتوالت ردود الأفعال المتضامنة مع اللاعب ذو الأصول المغربية من طرف العديد من الشخصيات الرياضية العالمية، من بينها نجم المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

 

وكتب بيكهام عبر حسابه على إنستغرام كلمات مؤثرة في حق لاعب المنتخب الهولندي (21 عاماً).

 

واقل النجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي: "كانت صدمتي قوية بعد سماعي لجديد عبدالحق نوري.. أتحدث باسم جميع اللاعبين الذين يتضامنون بحب معه ومع عائلته".

 

وتابع بيكهام: "إنه لاعب شاب موهوب، وأخبرني صديقي أنه شاب لطيف ومحترم، أتمنى أن تكون لعائلته القوة اللازمة لتجاوز هذه الأوقات العصيبة".

 

وكان نوري انهار بسبب مشكلة في ضربات القلب خلال مباراة ودية لفريقه أمام فيردير بريمن، أقيمت في النمسا.

 

 

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