فرانشسكو توتي يعلن اعتزاله

أعلن لاعب وسط منتخب ايطاليا السابق وأيقونة فريق روما فرانشيسكو توتي، اليوم الاثنين، اعتزاله كرة القدم بعد 25 موسما في صفوف فريق روما.



وقال توتي لموقع روما على شبكة الانترنت " الجزء الأول من مسيرتي كلاعب انتهى، والآن جزء أكثر أهمية على وشك ان يبدأ "، في إشارة الى توليه منصبا إداريا في النادي.



وتابع " حتى 28 مايو، كنت افكر فقط بلعب كرة القدم والاستمتاع وتقديم مساهمة كبيرة للفريق، الآن أنا أقلب الصفحة".



وارتبط اسم توتي بعد نهاية الموسم بتجربة احترافية في الولايات المتحدة أو اليابان.



وخاض توتي (40 عاما) مباراته الأخيرة ضد جنوى في 28 ماي في الدورة الثانة والثلاثين من الدوري الايطالي، وحملت الرقم 786 مع روما سجل فيها 307 هدفا.



وفاز روما في تلك المباراة بثلاثة أهداف لهدفين، وضمن المركز الثاني في الدوري خلف يوفنتوس والبطاقة المباشرة المؤهلة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ومن أبرز انجازات توتي احراز كأس العالم 2006 مع ايطاليا، وبطولة ايطاليا 2001 مع روما.



وسيعمل توتي جنبا الى جنب مع المدير الرياضي للنادي مونشي والمدرب الجديد للفريق اوزيبيو دي فرانشيسكو.



وقال توتي "لدي 25 عاما وأكثر من التاريخ مع روما"، مؤكدا "أن الملعب منحه الكثير، لذلك فهو يحاول أن يقدم الكثير لهؤلاء الناس الذين أظهروا يوما بعد يوم حبهم الكبير له".



ووأضاف أنها بداية مرحلة جديدة، ومغامرة جديدة تبدأ الآن "اريد أن أكون كل شيىء ولا شيىء، أريد ان اكون شخصية مهمة في روما ولروما وأن أفهم حقا ما سأفعله".