اعتقال رئيس الاتحاد الإسباني في تحقيقات فساد
أفادت مصادر قضائية في إسبانيا في تصريحات للصحافة المحلية، أنه تم القبض على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" أنخيل ماريا فيار، رفقة نجله جوركا في عملية نفذتها سلطات مكافحة الفساد.
يذكر أن مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم يتم تفتيشه في الوقت الحالي ويتوقع القبض على المزيد من الأشخاص.
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عدد التعليقات (1 تعليق)
القضاء قول وفعل يبقي على توازن المجتمع وهو ما ينعدم في المغرب
بحيث القضاء يثير الرعب والخوف في نفس كل مسؤول كيفما كانت مكانته لكي لا يتجاوز مهماته وهذا هو أساس قيام الدولة ومع الأسف لا يوجد هذا في المغرب
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