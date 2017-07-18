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اعتقال رئيس الاتحاد الإسباني في تحقيقات فساد

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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اعتقال رئيس الاتحاد الإسباني في تحقيقات فساد

أفادت مصادر قضائية في إسبانيا في تصريحات للصحافة المحلية، أنه تم القبض على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" أنخيل ماريا فيار، رفقة نجله جوركا في عملية نفذتها سلطات مكافحة الفساد.

 

يذكر أن مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم يتم تفتيشه في الوقت الحالي ويتوقع القبض على المزيد من الأشخاص.

 
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1 | جعونةً مجبر
القضاء
بدون قضاء عادل وشامل ونزيه ومستقل ليست هناك دولة بالمعنى الصحيح .
القضاء قول وفعل يبقي على توازن المجتمع وهو ما ينعدم في المغرب
بحيث القضاء يثير الرعب والخوف في نفس كل مسؤول كيفما كانت مكانته لكي لا يتجاوز مهماته وهذا هو أساس قيام الدولة ومع الأسف لا يوجد هذا في المغرب
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/07/18 - 01:40
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