اعتقال رئيس الاتحاد الإسباني في تحقيقات فساد

أفادت مصادر قضائية في إسبانيا في تصريحات للصحافة المحلية، أنه تم القبض على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" أنخيل ماريا فيار، رفقة نجله جوركا في عملية نفذتها سلطات مكافحة الفساد.

يذكر أن مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم يتم تفتيشه في الوقت الحالي ويتوقع القبض على المزيد من الأشخاص.