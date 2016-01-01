كأس الأبطال: أوباميانغ يقود دورتموند لسحق ميلان

افتتح بروسيا دورتموند الألماني، مباريات مجموعة الصين في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال لكرة القدم، بفوز مستحق على ميلان الإيطالي 3-1 اليوم الثلاثاء.

وكان دورتموند الذي خاض المباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد بيتر بوش الأفضل من حيث السيطرة والاستحواذ طوال المباراة، خاصة في الشوط الأول، وصنع لاعبوه العديد من الفرص التي كانت كفيلة بفوز أكبر لكنه اكتفى بالثلاثية.

وافتتح نوري شاهين التسجيل لدورتموند في الدقيقة 16، ثم أضاف بيير إيمريك أوباميانغ الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 19، قبل أن يرد ميلان بهدف للاعب كارلوس باكا في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، اختتم أوباميانغ التسجيل بالهدف الثاني له والثالث لدورتموند في شباك الحارس ماركو ستوراري في الدقيقة 62.