الكاف يستعد لمنح المغرب شرف تنظيم كأس إفريقيا 2019 بشكل استثنائي
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
أكدت مصادر من داخل الجامعة الملكية لكرة القدم أن احتمال تنظيم المغرب للنسخة القادمة من نهائيات كأس إفريقيا للأمم بات واردا جدا وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه خلال الاجتماع القادم للجنة التنفيذية للكاف المقرر في الأيام القليلة القادمة بالرباط.
وأضافت مصادرنا أن اللجنة التنفيذية للكاف تدرس إمكانية سحب تنظيم كأس افريقيا للأمم 2019 من الكاميرون وكأس افريقيا للمحليين من كينيا، ومنحهما تواليا للمغرب.
هذا ويبقى المغرب هو المرشح الوحيد تقريبا القادر على احتضان التظاهرتين في هذا الوقت بسبب جاهزية ملاعبه وقوة بنيته التحتية.
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