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لاعب فائز بكأس العالم يبحث عن نادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 19 دقيقة مضت
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لاعب فائز بكأس العالم يبحث عن نادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نشر كريستيان زاكاردو، المدافع الإيطالي الفائز بلقب مونديال 2006 مع منتخب «الأزوري»، وبلقب «بوندزليجا» مع فولفسبورج في 2009، إعلانًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن فرصة لمواصلة مسيرته في الملاعب.

وقال «زاكاردو»، في رسالة نشرها باللغتين الإيطالية والإنجليزية، عبر شبكة «لينكدإن» للتواصل الاجتماعي: «لازلت قادرًا على اللعب من الناحية الجسدية لعامين أخرين في أعلى المستويات، من الذي سيتواصل معي ل‘برام الصفقة، لاعب كرة قدم محترف جاد وقوي».

وكانت أخر تجربة لـ«زاكاردو» في الملاعب مع نادي فيسينزا، الذي هبط لدوري الدرجة الثالثة في إيطاليا، الموسم الماضي، وهو ما دفع اللاعب لفسخ عقده مع الفريق والبحث عن نادي جديد.

وسبق لـ«زاكاردو» اللعب في صفوف أندية ميلان وبارما وباليرمو الإيطاليين.

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