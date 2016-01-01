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"بي إن سبورت" تصدم دول الحصار و تفوز بحقوق بث "تشامبيونز ليغ" و "يوروبا ليغ" حتى موسم 2021

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 13 دقيقة مضت
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"بي إن سبورت" تصدم دول الحصار و تفوز بحقوق بث "تشامبيونز ليغ" و "يوروبا ليغ" حتى موسم 2021

أعلنت مجموعة “بي إن سبورت” الإعلامية اليوم الخميس حصولها على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حصريًا ولـ 4 سنوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ووفقًا للبيان الرسمي لمجموعة “بي ان سبورت” “فإنها ستستمر كناقل حصري لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حتى موسم 2021 عبر 20 قناة باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

 

وأضاف البيان: “يأتي هذا الاتفاق تعزيزًا للشراكة السابقة وتجديدًا للثقة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مجموعة “بي إن سبورت” الإعلامية كرائد في مجال التغطيات الرياضية التي تمنح تغطية رياضية مميزة.

 

وأعرب جي لوران إبستين مدير التسويق في اليويفا عن سعادته بتجديد الشراكة مع مجموعة “بي إن سبورت” مؤكدًا أنها شريك عالمي مميز وتقدم خدمة مبتكرة لعشاق كرة القدم الأوروبية.

 

فيما أعرب ناصر الخليفي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة عن سعادته الكبيرة بهذه الثقة مؤكدًا أنه يتطلع لاستمرار هذه الشراكة التي بدأت قبل 12 عامًا.

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