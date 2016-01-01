رسميا من الصخيرات .. "الكاف" تقرر رفع عدد منتخبات "الكان" إلى 24 وإقامتها صيفا

أعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، في ختام اجتماع لجنتها التنفيذية، اليوم الخميس، بالرباط، أنه تقرر رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للأمم إلى 24 منتخبا، على أن تجرى منافساتها بين شهري يونيو ويوليوز.



وسيتواصل إجراء المنافسات، التي كانت تعرف مشاركة 16 منتخبا، كل سنتين، خلال السنوات الفردية، وبشكل حصري على القارة الافريقية وبمشاركة منتخبات وطنية افريقية.



وتندرج هذه التغييرات ضمن القرارات المنبثقة عن مختلف ورشات مناظرة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، المنعقدة يومي 18 و19 يوليوز الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس بالصخيرات.