ذهاب "كلاسيكو الأرض" في هذا الموعد

أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، سحب قرعة دوري الدرجة الأولى المحلي، والتي أسفرت عن إقامة ذهاب "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وسيقام اللقاء ضمن منافسات الجولة 17 على معقل "الملكي"، ملعب سانتياغو برنابيو.

أما الإياب فسيقام على ملعب كامب نو معقل البرسا يوم 6 مايو (أيار) المقبل ضمن الجولة 36 من الليغا.

أما الدربي بين الريال وأتلتيكو مدريد فسيكون ذهابه يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الجولة 12 على ملعب "الروخيبلانكوس"، بينما يقام الإياب في البرنابيو يوم 8 أبريل (نيسان) ضمن الجولة 31 بالليغا.