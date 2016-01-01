كأس الأبطال الدولية : ميلان يلقن بايرن ميونخ درساً في كرة القدم

وجه ميلان الإيطالي لطمة قوية لبايرن ميونخ في استعدادات الفريقين لبداية الموسم، بتغلب الفريق الإيطالي على بايرن 4-0 اليوم السبت، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بمدينة شنغن الصينية، ضمن فعاليات بطولة كأس الأبطال الدولية.

وحسم ميلان المباراة في شوطها الأول بـ3 أهداف، سجلها فراتك كيسي في الدقيقة 14، وباتريك كوتروني في الدقيقتين 25 و43.

واختتم هاكان كالهانوغلو التسجيل في الدقيقة 85 بالهدف الرابع لميلان.

ولم تكن الهزيمة القاسية هي الخسارة الوحيدة لبايرن في هذه المباراة، حيث تعرض لاعبه الإسباني خوان بيرنات أيضاً للإصابة ولم يستطع استكمال اللقاء.