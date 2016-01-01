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هذه القنوات الناقلة للبطولة العربية

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 10 دقيقة مضت
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هذه القنوات الناقلة للبطولة العربية

تنطلق اليوم السبت منافسات البطولة العربية للأندية لكرة القدم، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 22 يوليوز الجاري حتى 5 أغسطس المقبل بعد توقف دام خمس سنوات.

وستقام أولى مباريات البطولة قبل حفل الافتتاح عندما يلتقي نصر حسين داي الجزائري والوحدة الإماراتي على إستاد السلام، ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور الأولى.

فيما سيقام الحفل الافتتاحي للبطولة بعد نهاية المباراة الأولى، ثم يقام بعد ذلك اللقاء الثاني في ذات المجموعة والذي سيكون الأبرز، إذ يلتقي الأهلي المصري مع الفيصلي الأردني.

وفي ما يلي القنوات الناقلة للبطولة العربية:

1. أبوظبي الرياضية

2. السعودية الرياضية

3. نايل سبورت

4. أو إن سبورت (ON SPORT)

كما أعلنت اللجنة المنظمة أنه ستتاح للمشاهدين إمكانية مشاهدة المباريات عبر حساب البطولة على تويتر.

 
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