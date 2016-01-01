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نقل نجم تشيلسي إلى المستشفى

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 37 دقيقة مضت
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نقل نجم تشيلسي إلى المستشفى

أودع لاعب تشيلسي الإنجليزي، الإسباني بدرو رودريغز في المستشفى، عقب تعرضه لارتجاج خفيف في المخ أثناء الودية التي لعبها فريقه اليوم أمام آرسنال.

 

وقال مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي: "أعتقد أنه تعرض لارتجاج في المخ.ز قرر طبيبنا التوجه به للمستشفى لكي يخضع للعلاج الملائم"، لكنه غالباً أصبح بخير. 

 

وكان المهاجم الدولي تعرض لصدام في الدقيقة 27 من الشوط الأول مع حارس آرسنال، الكولومبي دافيد أوسبينا ما أدى لتغييره. 

 

وغادر بدرو أرض الملعب وهو في حالة دوار لكن على قدميه وليس فوق محفة. 

 

وأشار كونتي إلى أن اللاعب لن يسافر مع الفرق الليلة نحو سنغافورة، حيث سينضم إليهم هناك مهاجم الفريق الجديد ألبارو موراتا المنتقل من ريال مدريد الإسباني. 

 

وصرح المدرب: "بدرو سيقضي الليلة في بكين.. لا أعرف إن كان سيمضي الليلة في المستشفى، لكنه إذا كان في حالة جيدة سيسافر غداً الأحد إلى سنغافورة ليصبح معنا".

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