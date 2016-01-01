مانشستر يونايتد يهزم ريال مدريد بركلات الترجيح

تغلب فريق مانشستر يونايتد على ريال مدريد بركلات الترجيح، (2-1) أمس الأحد، بعد انتهاء الوقت القانوني لمباراتهما في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم بالتعادل 1-1 في جنوب كاليفورنيا.



وتقدم يونايتد، قبل نهايةالشوط الأول عندما انطلق أنطوني مارسيال داخل منطقة الجزاء متجاوزا ثلاثة مدافعين ليهيأ الكرة إلى جيسي لينجارد الذي سجل من مدى قريب.



وجاء هدف ريال مدريد في الدقيقة 69 بعدما ارتكب فيكتور ليندلوف مخالفةضد تيو هرنانديز لاعب ريال مدريد داخل المنطقة، ليسجل البرازيلي كاسيميرو من نقطة الجزاء.



وخلال ركلات الترجيح سجل هنريخ مخيتاريانودالي بليند ليونايتد، بينما كان لويس ميجيل كويزادا الوحيد بين لاعبي ريال الذي نجح في هز الشباك في ركلات الترجيح.



وكان جوزيه مورينيو مدرب يونايتد سعيدا بالفوز، لكنه أكد أنها"ليست سوى مباراة تدريبية".



وأبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سعادته بما شاهده من فريقه في مباراته الودية الأولى في فترة الاعداد للموسم الجديد.



ويلتقي الفريقان مجددا في كأس السوبر الاوروبية في الثامن من غشت القادم في مقدونيا.



ويلعب ريال بطل اوروبا ضد مانشستر سيتي في مباراته القادمة بينما يلتقي يونايتد مع برشلونة يوم الأربعاء.