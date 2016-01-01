مدرب تشلسي : بيدرو سيضطر لارتداء "قناع واقي"

يعاني لاعب تشيلسي، الإسباني بدرو رودريغيز، من "كسور مضاعفة" في الوجه وتبين أن إصابته "أكثر جدية مما كان متوقعاً"، وفقاً لما أعلنه مدرب الفريق الإنجليزي، أنطونيو كونتي، عبر حساب النادي على تويتر.

وقد يستطيع المهاجم الإسباني العودة لتدريبات الفريق في غضون 10 أيام، علماً بضرورة أن يرتدي قناعاً واقياً للوجه.

وكتب المدرب الإيطالي في تغريدته "إصابة بدرو أكثر جدية مما يعتقد، لديه كسور مضاعفة ولكن بارتدائه لقناع واقي يجب عليه العودة للتدريبات في غضون 10 أيام".

وكان المهاجم الدولي قد تعرض لارتجاج خفيف في المخ أثناء الودية التي لعبها فريقه أمام آرسنال السبت الماضي، إثر اصطدامه مع حارس آرسنال، الكولومبي دافيد أوسبينا، ما أدى لتغييره واستدعى نقله إلى المستشفى.

وغادر بدرو أرض الملعب وهو في حالة دوار لكن على قدميه وليس فوق محفة.

وظل المهاجم الدولي تحت المراقبة الطبية في مستشفى ببكين، حيث تم علاجه أيضاً من جروح في الوجه، وفقاً لبيان تشيلسي.

وأشار مدرب تشيلسي، عقب المباراة الودية إلى أن اللاعب لن يسافر مع الفريق إلى سنغافورة، حيث سينضم إليهم مهاجم الفريق الجديد ألفارو موراتا المنتقل من ريال مدريد الإسباني.