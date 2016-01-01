زهير فضال: أنا لاعب محترف وأنفذ ما يطلبه مني المدرب

أكد المدافع المغربي زهير فضال اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر تقديمه الرسمي في ناديه الجديد، ريال بيتيس الإسباني، أنه سيبذل "قصارى" جهده كي يكون "على مستوى هذا النادي الكبير"، ووصف نفسه بأنه "لاعب محترف" ومرن ويمكنه اللعب في أكثر من مركز دفاعي.

وقال فضال إنه "مدرك" أنه جاء إلى "نادٍ كبير، يجب فيه التعامل مع الضغط"، وإنه يفضل "النظر للجانب الإيجابي وليس السلبي"، موضحاً في ذات الوقت أنه ليس من أنصار النظر إلى "الأهداف بعيدة المدى، بل القصير، وأولها سيكون الالتزام بما يقوله المدرب".

وأوضح اللاعب المغربي، الحاصل على الجنسية الإسبانية، أنه "بطيء ولكن طويل جداً" (192 سم)، وأنه يأمل "الإسهام في أن يكون بيتيس فريق أفضل"، معرباً عن سعادته بالعودة للعب بجوار المدافع الإسباني فيكتور كاماراسا (23 عاماً)، الذي زامله الموسم الماضي في صفوف ألافيس، والذي "ساهم كثيراً" في انتقال فضال إلى بيتيس.

ومن جانبه، أبرز رئيس بيتيس آنخيل هارو فكرة "زيادة المنافسة بين لاعبي الفريق" بعد وصول فضال (27 عاماً)، معلناً عن "التعاقد مع لاعبين جدد أكثر مما كان متوقعاً بسبب رحيل آخرين لم يكن يُتوقع مغادرتهم" مثل لاعب الوسط الواعد داني سيبايوس (20 عاماً) والذي انتقل إلى ريال مدريد.

ووصف نائب الرئيس الرياضي للنادي الأندلسي لورينزو سيرا فيرير اللاعب المغربي بأنه "مدافع خبير في البطولة (الليغا) ويعرف قدر ريال بيتيس عند جماهيره"، مضيفاً أنه "يناسب المشروع" الرياضي لبيتيس لأنه "يتسم بسلوك إيجابي وشغف" فضلاً عن كونه "لاعباً أعسر مما يساعد على التوازن" داخل القائمة.