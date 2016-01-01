إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني ونائبه عن العمل

أعلن رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، خوسيه رامون ليتي اليوم الثلاثاء، إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم خوسيه ماريا فيار ونائبه خوان بادرون لمدة عام.

وقال ليتي بعد اجتماع اللجنة الإدارية للمجلس الأعلى للرياضة الذي استمر لأكثر من ساعة إنه "تم الاتفاق بالإجماع على الإيقاف المسبب وبشكل احترازي ومؤقت لمدة عام للسيد فيار، والسيد بادرون، مع إمكانية إعادة النظر في القرار بناء على تطور الأحداث".

الجدير بالذكر أن فيار في السجن منذ 20 من الشهر الجاري في اتهامه بسوء استغلال منصبه والتربح غير المشروع والاحتيال وتزوير أوراق.

ويتواجد معه أيضاً في السجن على ذمة هذه القضية نجله جوركا فيار ونائبه الأول بالاتحاد الإسباني لكرة القدم خوان بادرون.

وأشار ليتي إلى أن المجلس الأعلى للرياضة سيدعو اتحاد كرة القدم لاستبدال رئيسة باتباع الآليات المنصوصة عليها في المادة 34.7 في لائحته، والتي تنص على أنه يمكن استبدال الرئيس بأحد نوابه أو أمين الصندوق أو العضو الأقدم عملاً أو سناً في مجلس الإدارة في حال "غياب أو مرض أو وجود أي سبب آخر" يحول دون ممارسته لعمله.

يذكر أن المحكمة الإدارية الرياضية فتحت بالإجماع إجراء تأديبياً ضد فيار بناء على طلب المجلس الأعلى للرياضة.

وقد يؤدي هذا الإجراء إلى إعلان عدم أهلية فيار، ولكن سيتم تعليق السير فيه لحين صدور حكم قضائي في القضية المنظورة أمام المحكمة الوطنية.