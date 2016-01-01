دراجي: "شـان" 2018 و "كـان" 2019 في المغرب .. هنيئا لإخواننا

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح

قال المذيع الجزائري بشبكة "بي إن سبورتس" ، حفيظ دراجي، أن الكاف سيعلن قريبا عن خلافة المغرب للكاميرون وكينيا في استضافة مسابقتي كأس أمم إفريقيا سنة 2019 وكأس إفريقيا للمحليين سنة 2018.

و أوضح المذيع الشهير في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن المغرب سيحتضن المنافستين المذكورتين "بعد عمل كبير قامت به السلطات المغربية والاتحادية الملكية في الفترة الأخيرة"، مضيفا "مبروك للإخوة في المغرب".

و انتقد دراجي مسؤولي اتحاد بلده ، حيث قال " في هذا الوقت يعلن رئيس الاتحادية الجزائرية استعداد الجزائر لخلافة الكامرون اعتقادا منه بأن الأمر من اختصاصه و بأنه بإمكانه فعل ذلك بالقول فقط.. علما أن الدورة ستشهد مشاركة 24 منتخب، وتتطلب توفير 8 ملاعب وليس أربعة ، وميزانية لا تقل عن 50 مليون دولار.. ووووو".

و أضاف " أتوقف عند هذا الحد ولن أزيد شيئا اخر عن مهازل الكرة التي بدأت تطفو الى السطح هذه الأيام، وأمور أخرى خطيرة وغريبة حدثت في زمن قياسي ستصدم الشارع الكروي في الجزائر ..".