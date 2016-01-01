من يكون المغربي الشاب صاحب الهدف الساحر في مرمى ريال مدريد (فيديو)

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

سجل اللاعب المغربي الأصل ابراهيم عبد القادر دياز ، هدفا رائعا في المباراة التي سحق خلالها مانشستر سيتي الإنجليزي غريمه ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف، صباح الخميس، في بطولة الكأس الدولية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتح المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي التسجيل للسيتي في الدقيقة 52، قبل أن يضيف الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ الهدف الثاني بعدها بـ7 دقائق.

وفي الدقيقة 67 سجل المدافع الإنجليزي جون ستونز الهدف الثالث للسيتي، ثم اختتم البديل ابراهيم دياز رباعية السيتي من تسديدة بديعة على مشارف مربع العمليات استقرت في شباك الحارس كيكو كاسيا.

من يكون "ابراهيم دياز" ؟

وكان ابراهيم (17 سنة) المزداد بمالقا في 3 غشت 1999، قد انتقل قبل سنتين من صفوف مالقا صوب مانشستر سيتي بقيمة 300 ألف باوند، ناهيك عن انتقال عائلته للعيش معه بمانشستر.

ويعتبر اللاعب المغربي الأصل من بين أفضل المواهب في العالم في الوقت الحالي، إذ يشبهه البعض بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينوي المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا الاعتماد على اللاعب الذي يلعب للمنتخب الاسباني (فئة أقل من 19 سنة ) ضمن الفريق الاول بشكل مستمر الموسم الحالي .

و كانت تقارير سابقة سنة 2015 ، قد كشفت أن الادارة التقنية للمنتخب المغربي سعت إلى اقناع لاعب مانشستر سيتي بارتداء قميص المنتخب الوطني ، و نقلت ذات التقارير، أن المديرالتقني الوطني ناصر لاركيت قد دخل في مفاوضات مع عائلة الفتى ابراهيم لاقناعهم بذلك ، لكنه فضل حمل ألوان " لاروخا " .