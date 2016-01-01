نجوم باريس سانجرمان يصلون إلى طنجة وسط استنفار أمني ملحوظ

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أكدت مصادر إعلامية أن بعثة نادي باريس سانجرمان قد وصلت عصر اليوم الخميس إلى مطار ابن بطوطة الدولي قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية حيث خاض الفريق 3 مباريات ضمن كأس الأبطال الدولية.

هذا وقد لوحظت تعزيزات أمنية مكثفة في محيط المطار وكذا قرب الفندق الذي سيقيم فيه لاعبو الفريق الفرنسي بوسط المدينة تحسبا لأي تجمع جماهيري للاتقاط الصور مع اللاعبين.

للإشارة فإن باريس سانجرمان سيخوض السبت المقبل على أرضية ملعب طنجة الكبير مباراة كأس السوبر الفرنسي والتي ستجمعه بموناكو بطل الليغ 1 .