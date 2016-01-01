رونالدو يمثل أمام قاضي التحقيقات الإثنين

يعتزم نجم نادي ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقيقات بمحكمة العدل العليا الإسبانية، الإثنين المقبل، على خلفية تهربه المحتمل من سداد 14.7 مليون يورو ضرائب خلال الفترة بين عامي 2011 و2014.

وسيدلي كريستيانو، الفائز بالكرة الذهبية 4 مرات، بأقوله بشأن بلاغ قدمته النيابة ضده وتتهمه فيه بالتهرب من سداد الضرائب.

وأكدت محكمة العدل العليا في مدريد أن اللاعب البرتغالي سيمثل أمام قاضي التحقيقات خلف الأبواب المغلقة.

وتواصل حوالي 125 صحافياً من أكثر من 30 وسيلة إعلامية تنحدر من 10 بلدان مع المكتب الإعلامي للمحكمة من أجل التغطية الإعلامية للجلسة من خارج مبنى المؤسسة القضائية.

وتوجه النيابة لمهاجم ريال مدريد اتهامات بارتكاب 4 جرائم تهرب ضريبي بين عامي 2011 و2014، مشيرة إلى أن اللاعب تهرب خلال تلك الفترة من سداد ضرائب تصل قيمتها الإجمالية إلى 14 مليوناً و768 ألفاً و897 يورو.